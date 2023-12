Segundo a administração municipal, ladrões arrombaram uma das janelas do prédio e invadiram uma sala onde ficam guardados documentos diversos, incluindo contratos e processos licitatórios.

A prefeitura do município de Mâncio Lima, no interior do Acre, foi alvo de uma ação criminosa na madrugada desta terça-feira (12). Segundo a administração municipal, ladrões arrombaram uma das janelas do prédio e invadiram uma sala onde ficam guardados documentos diversos, incluindo contratos e processos licitatórios.

O que chamou a atenção das autoridades é que, apesar de haver equipamentos de valor na sala, os criminosos levaram apenas um processo de licitação referente à construção da escola Artur Lebre, no bairro Guarani. Os demais objetos e documentos não foram mexidos.

O furto do processo de licitação impede a continuidade da obra da escola, que terá que ser iniciada do zero pela administração municipal. A escola Artur Lebre é uma das escolas antigas do município e atende mais de 200 alunos do ensino fundamental.

O caso foi denunciado à polícia civil, que esteve no local realizando a perícia. O delegado titular do município, José Obetânio, informou que as investigações já foram iniciadas, mas não deu detalhes para não atrapalhar o trabalho policial. A suspeita é de que o furto tenha sido encomendado por alguém que tinha interesse em prejudicar a licitação da escola.

Jurua24horas

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram