O governo do Acre, representado pelo governador Gladson Cameli, realizou na manhã desta terça-feira, 12, um evento marcante: a assinatura das autorizações de licitações para a construção de unidades habitacionais e a publicação do edital de chamamento do Programa Minha Casa Minha Vida. Com um enfoque claro na redução da pobreza, déficit habitacional e no impulsionamento da economia local, o evento promete causar uma verdadeira revolução social no estado.

O programa abrange a construção de 11 unidades habitacionais em Assis Brasil, 15 em Rio Branco, com recursos do governo do Estado, e impressionantes 1.516 unidades em Xapuri e Rio Branco, do Programa Minha Casa Minha Vida. Destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social, cadastradas no sistema Sistema de Habitação (SisHab), as moradias visam não apenas prover um lar digno, mas também gerar emprego e renda, fortalecendo o setor local da construção civil.

O discurso do governador destacou a importância do investimento do governo federal na figura do presidente Lula, agradeceu à bancada federal e estadual pelo apoio, ressaltou a democracia nas licitações e expressou a expectativa de participação de empresas locais para impulsionar ainda mais a economia do estado. Com as palavras do governador, o evento ganhou uma dimensão mais profunda, enfatizando que estas obras proporcionarão dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade social. O compromisso com a comunidade, como evidenciado no reconhecimento às equipes que trabalham nas ocupações, reforça a missão de construir não apenas casas, mas um futuro de dignidade para todos no Acre.



“Eu vou encerrar esse primeiro ano do meu segundo governo com chave de ouro. Esse é um resultado que lutamos, buscamos e estamos conquistando de forma muito importante para nossa população, com cada um fazendo sua parte, exigindo dedicação e paciência. Assinar hoje a licitação para mais de 1.500 novas moradias é compromisso com dignidade e transformação. Estamos construindo não apenas casas, mas oportunidades reais para famílias acreanas”, destacou o governador.

Lar é cidadania

Em Assis Brasil, as 11 unidades habitacionais terão 46,80 m², contando com 1 dormitório, 1 banheiro social, sala e cozinha conjugada, além de área para ampliação. O investimento estimado é de R$ 858.948,53, com previsão de conclusão em 5 meses após o início das obras.

Em Rio Branco, no loteamento Santa Cruz, outras 15 unidades seguirão o mesmo modelo, com investimento de R$ 1.171.293,41 e prazo de 6 meses para conclusão. Ambos os empreendimentos têm potencial não só para fornecer moradias, mas para aquecer a economia local durante sua execução.



O destaque do evento é a autorização para a construção de 1.516 unidades habitacionais em Xapuri e Rio Branco pelo programa federal Minha Casa Minha Vida, com contrapartida do Estado, distribuídas em 9 lotes conforme as portarias 724, 725 e 727 do Ministério das Cidades. Com terrenos unifamiliares e blocos de apartamentos, o projeto promete ser um marco na história da habitação popular na região.

A Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb) tem sido a responsável por todo o empenho nos processos para que este importante projeto habitacional seja concretizado. Ainda segundo o secretário de Habitação, Egleuson Araújo, a licitação é a concretização de um conjunto de metas trabalhadas a exaustão por todos os envolvidos.

“O governador determinou a união e o trabalho em conjunto nesse projeto. E esse passo importante é resultado disso. Temos uma equipe comprometida e que vai dar um avanço de contribuição para o desenvolvimento do estado do Acre, para o nosso povo”, afirmou o secretário.



A expectativa é de que o programa, nesta manhã de terça-feira, não apenas resolva questões habitacionais, mas também contribua significativamente para a redução da pobreza e do déficit habitacional, além de impulsionar a economia local e promover uma verdadeira revolução social no Acre.

O evento contou ainda com a presença do prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, que agradeceu todo o apoio do governo do Estado nessa empreitada; além do secretário de Governo, Alysson Bestene.

Por Samuel Bryan-Agência de Notícias do Acre

Fotos: Diego Gurgel/Secom

