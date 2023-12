Na tarde desta segunda-feira (11) o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Podemos) esteve no ramal cassirian km 15, juntamente com o subsecretário de obras, Antônio Andrade (Real) e o secretário de produção, Ecinairo Carvalho (Xuxa) para ver in loco o andamento da reforma e ampliação da ponte estaqueada da localidade.

Com a ampliação, a ponte passará de 32 para 40 metros de extensão (8 metros á mais) e vai garantir ótimas condições de trafegabilidade para as famílias que residem no referido ramal e em comunidades adjacentes.

Contente com o avanço da obra, Mazinho reafirmou o compromisso da atual gestão com a população rural. “Essa obra é de sua importância para os moradores locais, a nossa gestão está atenta ás necessidades da população, seja na cidade ou na zona rural, estamos presentes e empenhados em melhorar a vida das pessoas”, disse o prefeito.

Vale destacar que a previsão de entrega da obra é para a próxima semana, a ponte é mais uma demonstração do comprometimento da gestão Mazinho Serafim com o bem-estar do homem do campo, fazendo com que além de ramais com boa trafegabilidade também tenham pontes seguras e com durabilidade.

Por Ascom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram