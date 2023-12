O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) lançou nesta segunda-feira, 11, a carteira funcional digital, que é um documento que possibilita a verificação da identidade do servidor em tempo real, emitido a partir dos dados pessoais do servidor, fornecidos pela Diretoria de Gestão de Pessoas.

A policial penal Andréia Gomes foi uma das quatro servidoras a receber a carteira digital durante o lançamento. “A expectativa foi muito grande, porque a identificação do servidor é uma representação do que somos, é a identidade como policial”, ressaltou.

Thales Bessa, especialista em Execução Penal e responsável pelo projeto, explicou que a carteira é emitida com um certificado de segurança que vem com um QR code de validação, e que a emissão é feita pelo Setor de Identificação do Iapen, que vai definir as prerrogativas do cargo, se o profissional tem porte ou não, tipo de carteira e a validade.

Com esse fácil acesso, até mesmo do celular, quem possuir o documento digital poderá apresentar o arquivo, que pode ser verificado por meio do código ou do link de autoverificação a qualquer momento. Uma medida segura, prática e moderna.

O Acre inova com a criação da carteira, sendo o segundo estado do país a criá-la em formato digital. O deputado estadual Arlenilson Cunha, que participou do lançamento, disse que é gratificante ver o Iapen avançando. “Parabenizo a presidência e toda a gestão do Iapen, pelo envolvimento e comprometimento com a tecnologia. Quem ganha é a sociedade, parabéns também ao governo do Estado e a todos os servidores que compõem o sistema prisional do Acre”, afirmou.

O projeto vem ao encontro de uma das prioridades da gestão, que é a tecnologia. Para Alexandre Nascimento, presidente do Iapen, o processo “é um avanço na história”.

Por Crislei Souza Agência de Noticias do Acre

Foto: Clébson Vale/Iapen e Antônio Moura

