Na região Sul, o estado do Rio Grande do Sul deve ser o mais afetado. Lá, a temperatura começará a se elevar a partir de sexta-feira (15), com previsões máximas entre 35 °C e 40 °C em algumas cidades. A Metsul prevê que a Grande Porto Alegre e os vales, por exemplo, podem alcançar marcas de 37 °C a 39 °C. No geral, o estado deve ter “noites de temperatura alta e tardes de calor excessivo”.

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com máximas na casa dos 40 °C. Apesar de ser mais comum que os dias mais quentes no Centro-Oeste aconteçam no final do inverno e durante a primavera, neste ano, a tendência é que entre o final desta semana e o começo da próxima já apareçam temperaturas mais altas na região.

Ainda de acordo com o órgão, o calor intenso para os padrões observados no mês de dezembro também deve atingir o interior de São Paulo. Assim como o Centro-Oeste, essa região costuma ter mais chuvas nessa época —e consequentemente mais umidade, o que impede temperaturas extremas. Porém, a massa de ar quente prevista para os próximos dias mudará a situação.

Por UOL

