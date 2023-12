Noite sangrenta marcou o bairro Quinze, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, na última quinta-feira (7), quando Mauri Sérgio Silva dos Santos, conhecido como “Kamiranga”, de 35 anos, foi brutalmente assassinado com uma rajada de tiros de metralhadora. O ataque também deixou Daniel Santos, vulgo “Pira”, de 24 anos, gravemente ferido. O incidente ocorreu na rua Nossa Senhora da Conceição, conhecida como ‘Rabo da Besta’.

De acordo com relatos da polícia, a vítima fatal e o ferido trafegavam em uma motocicleta Yamaha/Factor, placa QLX-7D26, sentido centro-bairro, quando foram perseguidos por criminosos armados em um veículo Toyota/Corolla, de cor prata. Os suspeitos, que portavam armas de grosso calibre e após uma perseguição, fizeram com que as vítimas a perdessem o controle da motocicleta em uma curva, indo de encontro a um estabelecimento comercial.

Após a colisão, os criminosos efeturaram vários tiros contra Kamiranga, principalmente na cabeça, resultando em sua morte no local. Já Daniel Santos foi atingido nas costas e no peito, sendo socorrido em estado grave por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco.

Testemunhas afirmam ter ouvido rajadas de submetralhadora durante o ocorrido, e cerca de 30 cápsulas de munição foram encontradas no local do crime.

Populares acionaram a polícia e prestaram os primeiros socorros às vítimas. O local foi isolado pela Polícia Militar após a chegada, que solicitou a presença da perícia criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) para realizar os procedimentos necessários.

Segundo informações da polícia, Kamiranga era conhecido integrante da facção Bonde dos 13 e seria o alvo principal de um ataque planejado por uma facção criminosa rival.

A motivação do crime será investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil esteve no local, colhendo as primeiras informações para a condução das investigações.

O corpo de Mauri Sérgio foi encaminhado ao IML para os exames cadavéricos após os trabalhos periciais.

Por Alexandre Lima-AltoAcre

