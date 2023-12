Visando sempre a proteção dos direitos dos clientes, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) recebeu na última quarta-feira, 6, na sede do órgão, representantes da agência de viagens Paiakam Turismo para maiores esclarecimentos acerca dos cancelamentos de passagens aéreas.

Até o momento, o Procon registrou cerca de 15 reclamações referentes ao ocorrido e, na tentativa de viabilizar um acordo junto aos consumidores prejudicados com o cancelamento dos bilhetes de viagens, a autarquia realizará um levantamento dos prejuízos obtidos pelos clientes. A ação foi solicitada pelas representantes do estabelecimento comercial para possibilitar a resolução dos casos.

Em nota, a Paiakam afirma que seguiu fazendo acordos com os clientes prejudicados e está empenhada na solução do caso, utilizando as vias jurídicas.

A diretora administrativa do Procon, Camila Lima, ressalta que o órgão participará da mediação do conflito entre consumidores e fornecedores, objetivando a redução dos danos causados pelos cancelamentos.

“Nós nos comprometemos a tentar intermediar a situação junto aos consumidores e tentar minimizar os prejuízos que porventura tenham ocorrido nessas compras e cancelamentos”, salientou.

Em decorrência da existência de uma outra empresa participante no processo da emissão dos bilhetes, o instituto, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), a convidará para as negociações, de forma que também arque com os prejuízos.

Por Marília Gabriela Silva Agência de Noticias do Acre

Foto: Letícia Machado/Procon

