Na primeira semana do mês de dezembro o comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel @edvan.rogerio , cumpriu agenda com os prefeitos de Cruzeiro do Sul, @zequinhalimaprefeito, Porto Walter, @cesarandrade.prefeito.

O objetivo dos encontros é avaliar as demandas municipais de segurança pública além de reforçar parcerias. Na ocasião os gestores municipais foram convidados a prestigiar o baile de 49 anos do 6º BPM, que acontecerá no dia 23 de dezembro de 2023.

Por 6º BPM

