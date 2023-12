A vereadora e atual presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, Ivoneide Bernardino, celebrou a aprovação unânime do projeto de lei N° 053/2023 que viabilizou a doação do terreno para a construção do Hospital do Rim no município.

Ivoneide destacou que a iniciativa é de suma importância, visto que vai beneficiar os pacientes que lidam com problemas renais, sobretudo os que precisam fazer hemodiálise. Com a vinda do hospital, eles não vão mais precisar se deslocar a Rio Branco três vezes por semana para fazer o procedimento.

“Me sinto feliz e honrada em conduzir a votação de um projeto tão importante para nossa cidade. A câmara é parceira de tudo aquilo que venha trazer benefícios para a nossa população. Parabenizo os vereadores pela aprovação unânime, seguimos trabalhando e cumprindo nosso papel como parlamentar mirim”, disse.

Além da doação do terreno, a câmara também deve votar e aprovar a celebração de um convênio para garantir atendimento a população de baixa renda. A parceria entre a prefeitura e o hospital do rim foi de iniciativa do prefeito Mazinho Serafim, com o apoio da Meire Serafim.

