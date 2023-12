Através de uma articulação do prefeito Mazinho Serafim (Podemos), a prefeitura de Sena Madureira cedeu um terreno localizado na antiga pista de pouso para a construção do Hospital do Rim no município. Uma ação histórica que vai colocar um ponto final no sofrimento dos pacientes que precisam se descolar à Rio Branco 3 vezes por semana para fazer hemodiálise e outros procedimentos renais.

Além da doação do terreno, a gestão também vai celebrar um convênio com os proprietários da unidade de saúde particular, Dr. Alessandro Nasserala, e Drª. Jarinne Nasserala, para que os moradores sejam atendidos na localidade. Para isso, o convênio contará com o apoio da deputada federal Meire Serafim.

Vale destacar a atuação importante da câmara municipal nesse processo, visto que aprovou em tempo recorde o projeto de lei 053/2023 que viabilizou a doação do imóvel. “Hoje é um dia histórico para todos nós que precisamos fazer hemodiálise, eu pensei que iria morrer e não iria ver isso. Agradeço ao prefeito e a todos os envolvidos nessa iniciativa”, disse o paciente Carlos Eduardo.

O prefeito Mazinho Serafim ficou emocionado diante da realização de um dos seus maiores sonhos. “Desde o primeiro ano de mandato eu vinha lutando para a implantação de hemodiálise em nosso município, pois sei do sofrimento dos meus irmãos senamadureirenses. Agradeço a Drª. Jarinne, ao Dr. Alessandro Nasserala, aos meus secretários em nome do Dr. Getulião Saraiva, e a câmara municipal em nome do vereador Alípio Gomes e da presidente Ivoneide Bernardino, pela parceria”, disse.

A empresária e Drª. Jarinne Nasserala salientou que é emocionante voltar a sua terra natal e ajudar seus conterrâneos. “Eu saí de Sena com apenas 12 anos, e hoje é motivo de alegria voltar a nossa cidade com essa iniciativa que vai beneficiar a população, sobretudo aos mais carentes, agradeço ao prefeito e a câmara municipal pela parceria”, afirmou.

A votação do projeto foi acompanhada por dezenas de pacientes e familiares que lotaram o plenário do poder legislativo. Quem também estiveram presentes foram os secretários Dr. Getulião Saraiva (Finanças) e Donizety Fernandes (Saúde).

Por Ascom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram