Os condutores e proprietários de veículos de Brasileia e Epitaciolândia já contam com um novo espaço público entregue pelo governo do Estado. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) inaugurou o novo prédio da 6ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran). A representação do órgão na região de fronteira oferece ao público os mesmos serviços disponibilizados na capital nas áreas de habilitação, veículos e multas.



Funcionando no endereço anterior desde a enchente de 2012, no Bairro Três Botequins, o espaço já não tinha mais as condições necessárias para receber o público com conforto. A nova unidade dispõe de amplo espaço para quem aguarda atendimento, sala de triagem de processos de habilitação e veículos, copa, banheiros com acessibilidade, sala de provas e da gerência. Anexa à 6ª Ciretran de Brasileia está instalada a sede regional da Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (Ciftran).

“Entregar uma nova sede à Ciretran de Brasileia foi um compromisso assumido pela gestão do governador Gladson Cameli. A região de fronteira tem um grande fluxo de veículos e nossa atenção também está voltada para cá, com investimentos em infraestrutura, sinalização e educação de trânsito. Temos estreitado parcerias com outras instituições, fortalecendo nosso corpo técnico e operacional para ofertar serviços com mais qualidade ainda à população”, disse Taynara Martins, presidente do Detran.

Localizado na Rua Núbia G de Farias, nº 133, Bairro Francisco José Moreira, o Detran em Brasileia se transferiu para a região que mais cresce no município, em área sem risco de enchentes e com acesso facilitado pela Avenida Doutor Manoel Marinho Monte, na saída para Assis Brasil.

Com mais essa entrega, a atual gestão do Detran já inaugurou cinco novas sedes de Ciretrans nos municípios acreanos. Hoje, são 14 postos avançados de atendimento em todas as regionais do estado. Brevemente, mais uma representação do órgão será entregue à comunidade, dessa vez na cidade de Marechal Thaumaturgo.

Por Eduardo Gomes Agência de Noticias do Acre

Foto: Daigleíne Cavalcante/Detran

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram