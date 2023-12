O Senador Alan Rick (União-AC) é o 4º melhor parlamentar do Congresso Nacional, segundo levantamento “Excelência Parlamentar”, realizado pelo Ranking dos Políticos. No Senado Federal, ele se destaca como o 3º melhor senador e é considerado o parlamentar mais eficiente do estado do Acre. O Senador alcançou a pontuação de 8,75, superando a marca necessária de 7,00 para ser incluído no grupo de excelência parlamentar, numa escala que vai até 10,0. O primeiro colocado, Senador Efraim Filho (União-Paraíba), obteve uma nota de 8,99.

“Trabalho focado em melhorar as condições de vida da população do Acre, que, assim como os estados da Amazônia, sofre com as desigualdades regionais. O reconhecimento é fruto do nosso trabalho para resolver os problemas estruturantes do Estado, como infraestrutura, saúde, saneamento, segurança pública, educação e outras. Juntamente com isso, buscamos apoiar e votar em matérias essenciais para o Brasil. O ‘Excelência Parlamentar’ mostra que estamos no caminho certo e fico muito realizado com isso”, comemora o Senador Alan Rick.

Os critérios para a seleção são rigorosos, enfocando responsabilidades legislativas. A análise é baseada nas votações dos parlamentares, com ênfase em critérios de anticorrupção, antiprivilégios e antidesperdício. As informações são coletadas de fontes oficiais, como os sites da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e dos Tribunais de Justiça.

O desempenho parlamentar é essencialmente medido pelas votações. Dentre as matérias com orientação favorável que contribuíram para a pontuação de 2023, destacam-se a Reforma Tributária; a Desoneração da folha de pagamento; o ICMS de Mercadorias; a Facilitação na Certificação Digital; o Fundo de Segurança Pública; além da Simplificação de obrigações tributárias, que foi relatada pelo Senador Alan Rick na Comissão de Assuntos Econômicos.

Ações relacionadas à economia de gastos também são avaliadas, como a eficiência na utilização da verba de gabinete, refletindo o compromisso do Senador com a responsabilidade fiscal. A ausência de processos judiciais é outro fator crucial, reforçando a integridade do Senador e refletindo a seriedade da abordagem em relação à ficha limpa.

O Senador Alan Rick será homenageado pelo seu notável desempenho em uma cerimônia especial, marcada para a próxima quarta-feira, 13, em Brasília.

ASCOM

