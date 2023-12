O cantor Zé Neto vai permanecer na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido à gravidade do acidente de carro que sofreu na noite de terça-feira (5), segundo o boletim médico do artista emitido nesta quarta (6) pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto.

“O quadro clínico do cantor Zé Neto é estável, no entanto, devido à gravidade do acidente automobilístico, ele permanecerá internado na UTI, sob observação da equipe até esta quinta-feira, quando será reavaliado”, diz o comunicado.

O cantor passou por mais exames nesta quarta (6), procedimento padrão e de controle do quadro clínico do paciente.

“Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio”, afirma a nota.

por Eduardo Teixeira-ric mais

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram