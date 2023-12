A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) usou suas redes sociais, nessa terça-feira (5), para fazer sérias acusações contra o genro, Cristian Sales, filho do deputado estadual Manoel Moraes, líder do governo. Ela alega que Sales está envolvido em casos de abuso sexual e violência contra suas netas.

Sales é casado com a filha de Antônia Lúcia, a presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Gabriela Camara. O g1 tentou contato com ele, mas não obteve resposta até última atualização desta reportagem.

A deputada federal e pastora anunciou que vai levar o caso ao conselho de ética da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), à Polícia Civil e Polícia Federal. Em suas declarações, ela acusa Manoel Moraes de ameaçar sua integridade e de “apoiar pedófilo”, referindo-se ao filho dele.

“Deputado líder do governo Manoel Morais não me ameace. O pau que bate em Chico bate em Francisco. Suas palhaçadas já foram longe demais. Não sou seus peões para vossa excelência bater o pé e eles correm com medo, porque segundo vossa excelência quem manda em Xapuri é o deputado coronel Manoel Morais. E até na hora de ganhar as licitações é o Manoel Morais quem manda, quem decide. Aviso ao deputado se cair um fio do meu cabelo, foi vossa excelência ou os seus capangas. Apoiador de pedófilo, sujo. Porque sou mulher vossa excelência pensou em usar de seus truques? ‘pelo meu filho, morro, mato ou mando matar’. Recebi esse recado por dois grandes homens. Respondo a altura: não mexa com minhas crianças”, publicou Antônia Lúcia.

Moraes, por sua vez, respondeu às acusações alegando que tudo faz parte de uma longa briga familiar entre Antônia Lúcia e sua filha Gabriela, visando a guarda das netas. Em nota, ele afirmou que a deputada teria agido de forma obscura, levando as crianças para Brasília sem autorização e forjando acusações contra seu filho. (veja nota na íntegra abaixo)

“Ao longo dessa disputa entre mãe e filha, a Deputada Federal Antônia Lúcia já se utilizou anteriormente dos mais diversos tipos de artifícios e subterfúgios para conseguir seu objetivo insano de ficar com a guarda das crianças. No início desse ano, a desavença se agravou e chegou a patamares inimagináveis por parte da Deputada Federal Antônia Lúcia, que, sem a autorização da Gabriela, tirou as crianças do convívio da mãe, levando-as de forma sorrateira para morar em Brasília”, declarou o deputado.

Ainda conforme Moraes, quando a filha de Antônia Lúcia acionou as autoridades para comunicar a situação, a deputada federal teria “criado” a acusação contra seu filho, forjando provas e pagando testemunhas.

Antônia Lúcia, em resposta à nota de Moraes, apresentou esclarecimentos sobre o processo, dizendo que laudos teriam comprovado a suposta violência doméstica e defendendo a legalidade da viagem das crianças para Brasília, com a autorização dos pais. (veja nota abaixo)

“O laudo sobre as violências domésticas, das quais uma terrivelmente atingiu em cheio a perna da minha neta de 3 anos, foi periciado e diagnosticada a violência, também só obtivemos o conhecimento do laudo no dia de hoje (05/12), e o pai infelizmente não teve acesso a tempo então ocorreu o ‘arquivamento’”, disse Antônia.

Em meio à troca de acusações, a filha de Antônia Lúcia, Gabriela Camara, postou nas redes sociais versículos bíblicos e mensagens motivacionais. “O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A ofensa fala mais sobre o caráter do ofensor do que do ofendido”.

Em 2020, Cristian Sales foi um dos sete presos na Operação Mitocôndrias, da Polícia Civil, suspeitos de envolvimento em suposto desvio de recursos da merenda escolar no Acre.

Nota de Manoel Moraes

Na manhã de hoje, fomos surpreendidos com acusações levianas e infundadas por parte da Deputada Federal Antônia Lúcia. Em respeito aos nossos familiares, amigos e a todo o povo do Acre, esclarecemos os seguintes pontos:

1 – Todas as mentiras apresentadas são decorrentes de uma longa briga familiar envolvendo a Deputada Federal Antônia Lúcia e sua filha Gabriela Câmara, motivada pela obsessão desenfreada da Deputada de tomar a guarda das filhas de Gabriela;

2 – Ao longo dessa disputa entre mãe e filha, a Deputada Federal Antônia Lúcia já se utilizou anteriormente dos mais diversos tipos de artifícios e subterfúgios para conseguir seu objetivo insano de ficar com a guarda das crianças;

3 – No início desse ano, a desavença se agravou e chegou a patamares inimagináveis por parte da Deputada Federal Antônia Lúcia, que, sem a autorização da Gabriela, tirou as crianças do convívio da mãe, levando-as de forma sorrateira para morar em Brasília;

4 – Quando Gabriela acionou as autoridades para comunicar o fato, a Deputada Federal Antônia Lúcia criou uma narrativa mentirosa de que meu filho teria cometido crimes contra uma das filhas da Gabriela, forjando provas e pagando testemunhas;

5 – O processo corre em segredo de justiça e já há a manifestação do próprio delegado que investigou o caso pelo arquivamento, visto ter vindo à tona todas as fraudes processuais cometidas pela Deputada Federal Antônia Lúcia. Entre as provas mais importantes da inocência do meu filho, está o depoimento da própria criança, que afirmou em juízo que tudo não passava de uma armação da avó, para que elas continuassem morando em Brasília;

6 – Foi exatamente ao saber do pedido de arquivamento das denúncias, que a Deputada Federal Antônia Lúcia foi aos meios de comunicação e redes sociais, dessa vez para tentar manchar a minha imagem, com acusações infundadas, caluniosas e irresponsáveis;

7 – Nunca ameacei a Deputada Federal Antônia Lúcia, nem sequer tomei partido na disputa envolvendo a guarda das crianças. Pelo contrário, ao notar a pessoa desprezível que ela é, simplesmente a bloqueei de meus contatos.

8 – Mesmo assim, me vi sendo arrastado para o centro dessa história, por alguém que já destruiu a própria imagem, a própria família e que agora busca destruir a minha.

9 – Certos de que somos as verdadeiras vítimas, já acionamos nossa assessoria jurídica para tomar os rumos necessários. Acreditamos na justiça divina e na dos homens, que, inclusive, já começou a ser feita.

Nota de Antônia Lúcia

1. O processo mencionado em suas redes sociais trata-se de uma denúncia feita por Ricardo Damasceno, que, infelizmente, não conseguiu reunir evidências envolvendo as crianças citadas, pois as provas não chegaram ao seu conhecimento a tempo, as provas só chegaram ao nosso conhecimento no dia de hoje. A audiência peticionada pelos pais das crianças ocorreram dia 30 e nós obtivemos acesso aos outros inquéritos, hoje dia (5) de dezembro.

2. Além disso, o laudo sobre as violências domésticas, das quais uma terrivelmente atingiu em cheio a perna da minha neta de 3 anos, foi periciado e diagnosticada a violência, também só obtivemos o conhecimento do laudo no dia de hoje (05/12), e o pai infelizmente não teve acesso a tempo então ocorreu o “arquivamento”.

3. Em resposta ao “SEQUESTRO” das minhas netas, informo ao referido meliante, que as trouxe com autorização da mãe e do pai e na presença de várias testemunhas que a qualquer momentos posso convidá-las a esclarecer o ocorrido.

Por Iryá Rodrigues, g1 AC

