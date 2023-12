A polêmica envolvendo o Diretório do Partido União Brasil (UB), da cidade de Manoel Urbano, teve um novo desfecho na última sexta-feira (1º de dezembro). A desembargadora Eva Evangelista, do Tribunal Regional Eleitoral, deu ganho de causa ao senador Alan Rick, presidente estadual do partido em face de uma decisão, em primeira instância, proferida em Manoel Urbano.

Entenda o caso

Em um primeiro momento, o juizo da comarca de Manoel Urbano, concedeu um mandado de segurança impetrado por Rubenildo Costa, ex-presidente do União Brasil. O presidente estadual do União Brasil, Alan Rick impetrou, junto ao TRE, Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência. Ao analisar o caso, a desembargadora deu um prazo de dez dias para o arquivamento da primeira instância do processo contra o senador.

Confira a decisão

Toda essa questão veio à tona após a posse da nova Diretoria feita por Alan Rick, tendo como principais lideranças o vereador Cleitinho e o pecuarista Macarrão.

Com a recente decisão da desembargadora, a nova Diretoria vai permanecer no comando do União Brasil de Manoel Urbano.

Além do senador Alan Rick, o União Brasil tem como principais lideranças no Acre o senador Márcio Bittar, os deputados federais Coronel Ulisses Araújo, Eduardo Veloso e o tesoureiro da executiva estadual, Jairo Cassiano.

Por Assessoria do Senador

