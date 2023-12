O governo do Acre, em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), iniciou os preparativos para a festa de Réveillon da Família 2024, que será realizada no próximo dia 31, no estacionamento do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

O evento se iniciará às 21h e vai até às 4h da manhã, com atrações locais e nacionais e a presença confirmada de Murilo Hulff e Tatau, antigo integrante da banda Araketu. A organização estima receber cerca de 60 mil pessoas.



A festa contará com toda a estrutura providenciada pela equipe de governo, para garantir o conforto e a segurança dos participantes. “Mais uma vez, o governo do Acre vai realizar uma grande festa para receber as famílias acreanas”, destacou Júlio César Farias, diretor administrativo da Companhia de Habitação do Acre (Cohab) e um dos coordenadores do evento.

Júlio César disse que tudo está sendo preparado para receber as famílias. Foto: Neto Lucena/Secom

O Réveillon da Família 2024 contará com a tradicional queima de fogos de artifícios, todos sem estampidos, obedecendo a legislação estadual.

O público presente terá à disposição alimentos e bebidas, comercializados pelos empreendedores da economia solidária. Haverá segurança feita pelas polícias Civil e Militar, como também segurança privada. Não será permitida a entrada de objetos de vidro e materiais pontiagudos.

Por Andreia Nobre- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Neto Lucena/Secom

