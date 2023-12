Em mais uma ação do programa “Juntos Pelo Acre”, o governo do Estado lançou nesta sexta-feira, 1º, a campanha: “Natal Compartilhando Esperança”, que tem como objetivo arrecadar brinquedos para o Natal deste ano. O evento aconteceu no Via Verde Shopping, em Rio Branco.



A ação foi idealizada pelo gabinete da vice-governadora Mailza Assis, e secretarias de Governo (Segov) e de Assistência Social e de Direitos Humanos (SEASDH).

A campanha envolve participação de todas as secretarias de Estado, que receberão as doações e apoiarão a logística de entrega. A iniciativa conta com a parceria de instituições como Rede Amazônica – Acre, Via Verde Shopping, TV Adebras, Serviço Social do Comércio (Sesc) e igrejas.



“Nosso propósito é melhorar a qualidade de vida dos acreanos e temos muito orgulho de termos parceiros em uma jornada de solidariedade como essa. Gratidão a toda nossa estrutura de governo envolvida nesta causa e aos nossos parceiros da iniciativa privada que toparam se unir a nós nessa empreitada. Toda criança gosta de brinquedos, e vamos dar um Natal e final de ano cheio de esperança para nossas crianças”, disse a governadora em exercício Mailza Assis, agradecendo os parceiros da campanha.

O titilar da Segov, Alysson Bestene, disse que essa iniciativa demonstra união. “Toda equipe de governo reunida com empresas numa parceria que já deu certo. Agora contamos com você, amigos, familiares, para ampliarmos essa rede do bem e fazer um natal feliz, melhor, acolhedor, para nossas crianças que precisam”, disse.



A titular da Seasd, Zilmar Rocha, destacou que esse é um programa de ação solidária do Governo, onde o poder público se uniu no propósito: fazer uma criança sorrir. “Nossa campanha não será somente no Natal. Temos um governo que tem a missão de cuidar de pessoas e será implementado durante a gestão em outras frentes de trabalho”, disse.

Todos podem fazer parte dessa corrente do bem, doando um brinquedo e ajudando a tornar o Natal de quem precisa mais brilhante e feliz.

Juntos pelo Acre

A campanha Juntos pelo Acre surgiu neste ano em apoio às famílias atingidas pelas alagações em diversos pontos de Rio Branco e municípios ao redor da capital, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd).

Coleta

Diversos pontos de coleta das doações já estão distribuídos na capital acreana, como sede da Assembleia Legislativa do Acre, Palácio Rio Branco, Via Verde Shopping, TV Acre, Barriga Verde, e sede das secretarias.

Presenças

O lançamento foi prestigiado pelos deputados estaduais Nicolau Júnior, Clodoaldo Rodrigues, Maria Antonia, Eduardo Ribeiro, André Vale, Gene Diniz, a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargadora Regina Ferrari, desembargadora Eva Evangelista, secretários de Estado, empresários, a sociedade civil e parceiros do projeto.

Por Fernando Santtos- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Felipe Freire/Secom

