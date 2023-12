A maior celebração natalina do estado foi marcada pela apresentação da Cantata de Natal formada pelo coro e orquestra dos alunos da Escola de Música do Acre (Emac), sob regência do maestro Afonso Portela, e o Coletivo de Cordas Fracionadas da Universidade Federal do Acre (Ufac), patrocinado pelo Grupo Energisa, que ofertou oficinas de música com artistas acreanos, para aperfeiçoar os estudos e ensaios de membros da comunidade que participaram dos concertos.



A governadora em exercício, Mailza Assis, falou da importância do evento que atraiu diversas famílias acreanas. “Natal simboliza amor, renascimento. E nós preparamos esse momento especial com muito carinho. Estou emocionada com as apresentações. Muito lindo ver as crianças, que se dedicaram tanto em ensaios. Quero convidar todas as famílias acreanas para vir prestigiar”, pontuou.



Para a realização de “um Natal inesquecível”, como determinou o governador Gladson Cameli, além da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), estão envolvidas na organização, como parceiras, as secretarias de Estado de Educação (SEE), de Obras Públicas (Seop), de Turismo e Empreendedorismo (Sete), de Indústria e Tecnologia (Seict), de Comunicação (Secom) e a Casa Civil.

A programação cultural se estenderá até o dia 23 de dezembro, sempre aos finais de semana, com apresentações de corais, bandas, peças teatrais e cultura popular, envolvendo grupos de idosos e associações de moradores de bairros.



Mais de 135 músicos entre estudantes, professores da Escola de Música Acreana e participantes da comunidade fizeram parte da performance. No repertório, canções como Noite Feliz, Então é Natal, Bate o Sino, Estrela de Natal, dentre outras.

A cerimônia também foi marcada pelo acendimento das luzes do Palácio Rio Branco, apresentação do DJ Black e o saxofonista Samuel.



Maria Lua Portela, de 8 anos, integra o coral da Emac. Ela falou da emoção de se apresentar pela primeira vez. “O Natal me traz muita alegria e esperança. Quero ser uma grande maestrina profissional, a música é meu sonho, o que quero para minha vida. Ensaiamos mais de dois meses. Tô muito emocionada de me apresentar ao lado dos meus amigos e de tantas pessoas” disse.



“Por meio de leis de incentivo, a Energisa patrocinou esse projeto que possibilitou realizar essa cantata hoje. É uma alegria participar desse momento, vendo crianças e jovens talentosos estudando música e se envolvendo com a cultura”, ressaltou o presidente da Energisa, Ricardo Xavier.

Prestigiaram o evento o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, secretários de Estado e autoridades.

Estrutura

A Feira de Empreendedorismo da Economia Solidária, coordenada pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), foi instalada ao lado do Palácio Rio Branco com o espaço de gastronomia.



Mais de 40 quiosques oferecem alimentação com comidas regionais, artesanato, jardinagem e espaço para crianças.

“Essa iniciativa do governo do Acre movimenta a economia da nossa cidade, gera renda e entretenimento. Quem vier ver as luzes de natal, já tem uma opção de alimentação aqui ao lado”, disse a diretora de Empreendedorismo da Sete, Fabiana Marques.

Em dezembro, a feira funcionará do dia 1º ao dia 15, apenas aos finais de semana (sexta, sábado e domingo), das 17 às 22h. De 16 à 24, diariamente, das 17 às 22h.

Confira a programação na íntegra:

PROGRAMAÇÃO NATAL 2023

Por Fernando Santtos- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Neto Lucena/Secom

