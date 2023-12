Uma embarcação naufragou nessa sexta-feira (1), no Igarapé Paraná do Ouro, na zona rural do município de Feijó, interior do Acre. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a informação é de que havia seis pessoas no barco no momento do acidente, porém, dois seguem desaparecidos.

As equipes foram acionadas para fazer buscas pelas vítimas e se deslocaram para o local indicado nas primeiras horas da manhã deste sábado (2). Segundo o comandante dos bombeiros na cidade, tenente Jailton Figueiredo, entre as pessoas desaparecidas estão uma mulher e uma criança de 2 anos. A informação é que a mulher seria avó da criança.

O local fica a cerca de três horas de viagem de barco, saindo do porto da cidade de Feijó. O comandante informou que da cidade, os bombeiros tiveram que seguir pelo Rio Envira e depois adentrar no Igarapé Paraná do Ouro, onde as vítimas estariam desaparecidas.

“Fomos acionados ontem [sexta, 1] à noite ainda, montamos uma guarnição com quatro bombeiros e, às 5h deste sábado, eles foram ao local do acidente para realizar as buscas. Como é um local sem comunicação, a gente recebe as informações muito picotadas, sabemos só que foi no final da tarde, que seis pessoas estavam se deslocando em um barco, sendo quatro adultos e duas crianças, quando a embarcação bateu em uma madeira dentro do rio e veio a naufragar. Quatro pessoas conseguiram sair ilesas, mas duas estão desaparecidas”, afirmou o comandante.

Figueiredo disse que a equipe está sem comunicação, portanto, ainda não há confirmação se as vítimas foram encontradas ou se os bombeiros continuam com as buscas. “Eles estão para lá, pode ser que passem de dois a três dias fazendo as buscas, conforme nosso protocolo, até que se esgote todas as possibilidades.”

Por g1 AC

