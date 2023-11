O empenho integrado do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) e da Polícia Civil de Brasiléia resultou na prisão de três indivíduos e na apreensão de um menor, que teriam participado de um homicídio ocorrido nas primeiras horas do dia, no bairro Leonardo Barbosa, no município. Na ação, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 29, três armas também foram apreendidas.

Com informações a respeito dos suspeitos do crime, os agentes das forças de segurança realizaram várias diligências durante todo o dia, no intuito de prender os envolvidos. Por voltas das 15h, receberam denúncias de que membros de uma organização criminosa armados estariam transitando em uma motocicleta na intenção de alvejar rivais.

As buscas foram intensificadas quando a equipe do Giro se deparou com dois suspeitos em uma moto no ramal Nazaré, os quais desobedeceram a ordem de parada. Durante o acompanhamento, foi possível deter um deles, apreender a moto Fan de cor preta e uma escopeta de dois canos, calibre .36 com duas munições.

Com novas informações coletadas, os policiais do Giro e Gefron continuaram as buscas e conseguiram apreender o adolescente e, posteriormente, chegar à residência de outro suspeito, onde foi preso. Ele portava uma pistola calibre .22, de fabricação caseira, com uma munição.

O quarto envolvido foi encontrado e preso no bairro Samaúma I, e logo em seguida, indicou um terreno baldio, onde foi desenterrado e apreendido pelos policiais, o revólver calibre .38, marca Taurus, com quatro munições.

Todos os detidos, que afirmaram ser membros de facção criminosa, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia, juntamente com a moto e as armas apreendidas, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram