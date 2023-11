Com o objetivo de criar discussões e traçar cenários para o estabelecimento de uma cadeia produtiva de semicondutores no Brasil, o governo do Acre participou do seminário Como Estabelecer Uma Indústria de Semicondutores no Brasil, evento realizado pela Federação Nacional dos Engenheiros (FNE).

O evento, que ocorreu em São Paulo, no auditório do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 28, teve como objetivo reunir personalidades da iniciativa privada, estados e universidades em prol de uma implementação de indústria de semicondutores no Brasil.

“Nós inserimos o Acre no mapa da inovação, com a Lei de Inovação. Já estamos estamos prontos para produzir pesquisa e mão de obra especializada com os convênios firmados entre Estado e Universidade Federal do Acre. Nosso próximo passo é a criação de uma instituição pública estadual de ensino superior voltada para o ensino tecnológico. Nosso estado é um parceiro para o desenvolvimento industrial do país”, declarou o governador Gladson Cameli, que é engenheiro de formação e atendeu ao chamado para o encontro.

Semicondutores são peças importantes para a tecnologia moderna, pois são utilizados durante o processo de fabricação de componentes eletrônicos, são utilizados, por exemplo, em chips, placas fotovoltaicas e lâmpadas de LED.

O governador voltou ainda a frisar a necessidade da criação dessa indústria no país, e que o estado acreano pode fornecer mão de obra qualificada para o projeto, que visa garantir soberania nacional ao Brasil e autossutentabilidade na criação dos semicondutores, passando a depender menos dos países exportadores desse bem: China e Estados Unidos.

O Brasil é um dos maiores produtores do silício, elemento que junto ao germânio é o mais utilizado para produção dos semicondutores.

“Criamos esse seminário porque o Brasil precisa de uma indústria de semicondutores para atender a uma demanda nacional. Essa é uma importante iniciativa para a América do Sul. É uma discussão que vai render bons frutos para a criação dessa indústria no nosso país”, observou Murilo Pinheiro, presidente da FNE.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, não pôde participar do evento por estar cumprindo agenda no exterior, gravou um vídeo e reforçou a importância da pauta para o cenário nacional.

“Esse seminário é importante por reunir a iniciativa privada, o Estado e a universidade para buscar oportunidades e soluções para o avanço da indústria de semicondutores, componentes essenciais em praticamente todos os dispositivos eletrônicos modernos. A implementação dessa indústria vai impulsionar a inovação tecnológica e gerar empregos qualificados, criando oportunidades em diversas cadeias produtivas”, pontuou.

Ao longo de toda a tarde desta terça-feira, ocorreram palestras e seminários no local, com o objetivo de fortalecer a pauta e avançar as discussões sobre a indústria de semicondutores no Brasil.

Por Vitor Hugo Calixto Agência de Noticias do Acre

Foto: Beatriz Arruda

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram