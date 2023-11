‘Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias’, escreveu ela em rede social. Modelo e jogador tiveram uma filha juntos em outubro.

Bruna Biancardi anunciou nesta terça-feira (28) o fim do namoro com Neymar Jr. Os dois tiveram uma filha, Mavie, em outubro.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento”, escreveu a modelo em seus stories no Instagram.

“Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias.”

As especulações sobre o namoro dos dois começaram ainda em 2021, apesar de alguns vaivéns — o “feliz primeiro dia dos namorado pra nós” foi postado por ela em junho de 2022.

Por G1

