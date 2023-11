As recentes chuvas intensas na região de Sena Madureira desencadearam uma rápida elevação no nível do Rio Macauã, pegando os moradores da zona rural de surpresa. O Rio Macauã, crucial para o acesso a várias comunidades, atingiu um volume d’água considerável neste final de semana, transformando a paisagem e impactando diretamente a vida dos residentes locais.

A ponte do ramal da Liberdade, que inicialmente proporcionava acesso normal à comunidade, foi submersa pelo rio da noite para o dia. Moradores que dependiam dessa rota agora enfrentam dificuldades significativas para se locomoverem, especialmente aqueles que residem nas áreas afetadas, como o ramal Paraíso.

Na comunidade Liberdade, a ponte de madeira, que era uma via de ligação essencial, tornou-se intransitável nesta segunda-feira devido ao transbordamento repentino do rio. Os habitantes dessas áreas agora dependem de canoas para atravessar o rio com suas motocicletas, enquanto quem está do lado oposto e utiliza carros enfrenta uma interrupção total ou a necessidade de encontrar alternativas temporárias.

Enquanto a comunidade se adapta às condições imprevisíveis causadas pelas chuvas, os moradores aguardam ansiosamente a normalização do acesso, torcendo para que o rio recue e permita a retomada segura das atividades cotidianas. O município de Sena Madureira enfrenta desafios temporários, mas a resiliência da comunidade permanece firme diante desses eventos naturais imprevisíveis.

