O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), entregou na sexta-feira, 27, duas novas pontes no Ramal da Filipina, em Epitaciolândia.

O diretor de Desenvolvimento Regional da autarquia, Tony Roque, relatou que as novas pontes de madeira foram construídas com estrutura estaqueada, que garante maior durabilidade durante todo o ano, no trajeto dos produtores rurais.

“A primeira ponte tem 30 metros de extensão e a segunda tem 20 metros, e estamos garantido o acesso das famílias que necessitam de trafegabilidade para escoar sua produção”, afirmou.

Segundo Roque, foram concluídos os serviços de aterro nas cabeceiras da ponte e melhorias em pontos críticos do ramal, favorecendo as famílias da região.

“Temos trabalhado em melhorias nos ramais para levar acesso ao homem do campo e, assim, criar condições na geração de emprego e renda”, destacou.

O Deracre trabalha na execução dos serviços nos municípios, e o empenho dos trabalhadores demonstra o compromisso do governo com as famílias que necessitam de acesso.

O representante do Deracre em Brasileia, José de Araújo, destacou que foram executados serviços de melhoramento em 6 km da estrada vicinal.

“Recebemos a solicitação dos moradores do ramal, que foi prontamente atendida e, apesar do período das intensas chuvas, executamos esse trabalho em parceria”, destacou.

As intervenções nos ramais visam garantir o trânsito dos moradores e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando, em parceria com os municípios, com obras em todo o estado.

Por Gabriel Freire Agência de Noticias do Acre

Fotos Ascom/Deracre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram