A dupla sertaneja Diego e Vitor Hugo será a principal atração do Réveillon 2024 de Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre. A festa da virada será realizada na área do estacionamento do Estádio Arena do Juruá, que tem capacidade para receber mais de 40 mil pessoas.

O evento é uma parceria entre a prefeitura de Cruzeiro do Sul e o governo do Estado, que já iniciaram as tratativas para a organização e a segurança da festa. Na sexta-feira, dia 24, houve uma reunião de alinhamento com as instituições envolvidas, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a Ciretran e os representantes dos transportes alternativos, como táxi, mototáxi, vans e transporte por aplicativo.

Segundo o secretário da Casa Civil da prefeitura, Ney Mazzaro, a prefeitura participará com os serviços e a estrutura necessárias, como limpeza, iluminação, vigilância sanitária, apoio aos comerciantes e aos artistas locais, que também se apresentarão na festa. “Esse primeiro momento foi uma reunião de alinhamento para o Réveillon 2024 com as instituições envolvidas na festa. Futuramente, novos encontros serão realizados para a população ter o melhor evento possível”, afirmou.

O chefe de gabinete da Casa Civil do Estado, Mário Vieira Neto, destacou a importância da festa para a valorização da cultura e do turismo da região do Juruá. Ele disse que a escolha da dupla Diego e Vitor Hugo foi feita para agradar ao público de diferentes idades e gostos musicais. “Eles são uma das duplas mais populares e talentosas do cenário sertanejo atual, com vários sucessos nas rádios e nas plataformas digitais. Tenho certeza que eles vão fazer um show inesquecível e animar a todos que comparecerem à festa”, declarou.

A festa do Réveillon 2024 de Cruzeiro do Sul terá início às 21 horas do dia 31 de dezembro e seguirá até às 5 horas da manhã do dia 1° de janeiro de 2024. A entrada será gratuita e haverá queima de fogos à meia-noite.

