A eleição do ano que vem promete ser a mais acirrada de toda a história do município de Bujari, a vereadora. Aparecida Rocha, do PP, está sendo praticamente convocada pelos membros partidários e eleitores para entrar na disputa. Aparecida, há vários anos, vem militando no Partido Progressista e, como representante do povo na Câmara de Vereadores, tem um trabalho bastante conhecido junto à comunidade urbana e rural.

Nossa reportagem manteve contato com a vereadora para sabermos se esses comentários que estão surgindo dentro do seu partido e nas rodas de conversa nos bairros são verdadeiros.

Segundo ela, poderá haver essa possibilidade de disputar a prefeitura, mas tudo tem que ser bem conversado junto às lideranças do PP, sem ofuscar os desejos dos demais colegas que, porventura, tenham a vontade de entrar na disputa.

“Sou militante do partido desde minha adolescência, sempre estive em todas as batalhas para defender o projeto do partido que garantem uma melhor qualidade de vida para a população do meu município. Se meu partido, que é a população, assina embaixo, me sinto preparada para ser pré-candidata majoritária pelo meu partido, o PP.

Hoje, somos três vereadores do Partido Progressista, formando assim um grupo consolidado com apio de mais dois vereadores um do MDB e outro do PSDB para entrar na disputa das eleições de 2024. Se meu nome faz parte do consenso do partido, podem contar comigo!”, finalizou a vereadora.

A vereadora Aparecida Rocha, do PP, tem um mandato muito consolidado, com um trabalho voltado em defesa da população e várias ações desenvolvidas na zona urbana e rural do município.

Agora, só resta esperar as futuras convenções do ano de 2024.

Acreonline.net Por Ronaldo Duarte

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram