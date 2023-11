O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS)

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando dentro de um igarapé, na manhã deste sábado (25), no bairro Aparecida, zona sul da capital. Vítima estava com as mãos e pés amarrados juntos e, levou diversas facadas e quatro tiros.

De acordo com a polícia, o corpo do homem foi encontrado por moradores da área que acionaram a guarnição. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados juntos, ela possuí tatuagens espalhadas pelo corpo, com os nomes de Raquel, Geraldo e Thomas.

Segundo a equipe do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), o homem sofreu uma tentativa de degolamento, levou diversas facadas e quatro disparos de arma de fogo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para retirar o corpo da água e o Instituto Médico Legal para a remoção.

O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS).

