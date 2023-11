Além da garota do Acre, meninas de 13, 14, 16 e 17 anos frequentavam o prostíbulo.

A Polícia Civil libertou uma garota de 16 anos que estava sendo mantida em cárcere privado num bar (prostíbulo) localizado no município de Machadinho do Oeste, em Rondônia. O pedido de ajuda chegou até a avó da vítima, que denunciou o caso.

De acordo com as informações obtidas pela equipe de jornalismo do Newsrondonia, a vítima estava sendo mantida no prostíbulo, que funciona como um bar de fachada. A avó da vítima recebeu um áudio, pedindo ajuda. A menor informou que não aguentava mais viver naquela situação.

Segundo as informações, uma amiga da vítima também menor de idade, a levou para o local, sendo a mentora de agenciar outras menores para prostituição. A avó da vítima recebeu um áudio, onde um homem afirma que a menor estaria devendo o valor de R$ 385,00 no local, sendo que a outra parte da dívida já teria sido quitada através da apropriação indevida de um celular.

O suspeito afirma em um dos áudios que se a avó da vítima honrar com o pagamento via pix, ele enviaria a menor para o Estado do Acre, no primeiro táxi que saísse da cidade. Há informações que outras menores, de 13,14,16 e 17 anos, frequentam o local diariamente para se prostituir, fazer uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes.

Diante das informações, a polícia realizou uma batida no local. A vítima foi resgatada pela polícia, sendo entregue ao Conselho Tutelar. Já as demais vítimas não foram localizadas. O caso agora segue em investigação.

Por NEWS Rondonia

