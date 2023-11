Uma guarnição do 2° batalhão de Polícia Militar (2° BPM), prendeu um homem que havia furtado um motocicleta no hospital Santa Juliana, na tarde desse sábado, 25, na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês.

Os militares realizavam patrulhamento no bairro Santa Inês, quando o COPOM repassou uma informação de uma motocicleta Yamaha factor, de cor vermelha, havia sido furtada do estacionamento do hospital Santa Juliana, de posse das características do veículo os militares redobraram a atenção nas buscas.

A motocicleta foi avistada pelos policiais militares, na rua da Sanacre entrando em um beco, de pronto os militares realizavam a abordagem ao indivíduo que conduzia a motocicleta, e o homem confessou ter furtado a referida motocicleta no hospital.

Foi dada voz de prisão ao infrator e quando foi feita a uma busca no local, ainda foi encontrada outra motocicleta Yamaha factor, de cor preta, escondida no endereço. O homem confirmou que também era produto de roubo, que ele havia feito no último dia 23/11, o autor e as duas motocicletas foram encaminha

Assessoria PMAC

