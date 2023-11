Na noite da última sexta-feira, 24, na zona rural de Epitaciolândia, na fazenda Santa Fé, localizada no km 32 da BR 317. Dois amigos, enquanto consumiam bebidas alcoólicas, se envolveram em uma discussão que culminou em uma briga fatal.

A discussão se intensificou no quintal, levando um dos amigos a se exaltar a ponto de pegar uma faca e desferir um golpe no abdômen do outro. A vítima, atingida gravemente, caiu sangrando intensamente, não resistindo até a chegada dos primeiros socorros e falecendo no local.

O agressor, arrependido após o ato, chamou por socorro, mas infelizmente, o amigo não pôde ser salvo devido à quantidade significativa de sangue perdido. O autor do crime foi detido e encaminhado à delegacia, onde responderá pelos atos que resultaram na trágica morte de seu colega.

Por AcreOnline.net

