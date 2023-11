O vídeo mostra que a vítima foi surpreendida por suspeitos em uma motocicleta e tentou escapar

Igor Xavier da Silva, 43, foi executado a tiros dentro de uma distribuidora de bebidas onde entrou para tentar fugir de um pistoleiro. O caso aconteceu na última quarta-feira (22), em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa. O vídeo mostra que a vítima estava na esquina de uma rua quando dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram.

Em seguida, os homens efetuaram diversos disparos contra Igor. Para tentar fugir dos pistoleiros, o homem correu para dentro da distribuidora, mas foi alcançado e logo caiu no chão.

De acordo com as informações da polícia, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro, mas Igor morreu no local.

A vítima teve três perfurações, sendo duas no tórax e uma na virilha. A Polícia Civil investiga o caso.

Veja vídeo:

