Há quatro anos, a enfermeira Jéssica Coelho dedica os seus dias a cuidar dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaques Pereira Braga, em Cruzeiro do Sul. “Estamos aqui para servir a comunidade. É muito bom saber que ajudamos na cura de alguém, eu me sinto honrada de trabalhar aqui”, disse a profissional nesta sexta-feira, 23, durante o evento em comemoração ao quarto aniversário da unidade.



A UPA iniciou suas atividades no Juruá em novembro de 2019, atendendo a urgências, emergências, ambulatórios e dando suporte em saúde, a partir de 2020, à pandemia de covid-19. O governo do Estado investiu em insumos, equipamentos de última geração, medicamentos e profissionais capacitados para atender a população.



“Em nome do governador Gladson Cameli, quero parabenizar a equipe por esses quatro anos de esforços e atendimento humanizado à população. Esta UPA teve um papel importante durante a pandemia de covid-19 e continua tendo diariamente”, destacou Raquel Batista, chefe de gabinete do governo em Cruzeiro do Sul.

A unidade atende em média 180 pacientes diariamente, mais de cinco mil mensalmente e 66 mil por ano, com serviços de consultas e procedimentos médicos, exames laboratoriais e de imagem e observação 24 horas, entre outros. Assim, o local, desde sua inauguração, tem contribuído para desafogar o Hospital do Juruá.



“Para nós é gratificante estar aqui prestigiando esse momento especial. Gratidão a todos por acreditar nesta equipe que está aqui há quatro anos, promovendo uma saúde melhor e mais humanizada”, afirmou o gerente-geral da UPA, Macson Rosas.

Dentre as ações realizadas desde a inauguração da UPA, estão a implantação da Vigilância Epidemiológica, do Serviço de Endemias, do Núcleo da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Laboratório de Análises Clínicas, bem como a construção do Almoxarifado, a instalação de raio-x digital e da Usina de Oxigênio.



Ainda durante o evento, a coordenadora regional de Saúde, Diani Carvalho, revelou que a unidade receberá um reforço em recursos. “A partir de agora vamos receber um financiamento do governo federal e isso possibilita mais investimentos para a saúde”, explicou.

Encerramento da campanha Novembro Azul



Além da celebração, foi realizado na UPA, nesta sexta-feira, o encerramento da campanha Novembro Azul, que tem como principal objetivo fomentar a discussão sobre o câncer de próstata, os métodos de prevenção e tratamento. “Existe muito estigma em cima do diagnóstico do câncer de próstata e sabemos que há outros recursos e tecnologia que possibilitam diagnosticar precocemente”, disse Diani Carvalho.

Foi uma semana de atividades promovidas pela Sesacre, tendo como público-alvo os servidores. Foram ministradas palestras sobre câncer de próstata, com participação de 15 servidores, além de serem realizados 13 exames laboratoriais complementares, sendo sete de Antigénio Específico da Próstata. É importante esta semana, para que os homens também possam cuidar da sua saúde”, explicou a enfermeira Carla da Costa.

Por Emily Vitoria Agência de Noticias do Acre

Foto: Erisney Mesquita/Secom

