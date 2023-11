Polícia Civil fecha ponto de tráfico de drogas, próximo à escola no bairro Bosque, em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com o apoio da Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter), desferiu mais um golpe contra o tráfico de drogas na cidade de Rio Branco, prendendo em flagrante um traficante que atuava no bairro Bosque, nas proximidades de um estabelecimento de ensino.

A ação faz parte do contínuo esforço da PCAC no combate ao tráfico de drogas na capital acreana. O traficante, cujo nome não foi divulgado, foi detido com porções de crack já preparadas para a venda.

A Polícia Civil reitera o seu compromisso em manter a ordem pública e proteger a população, especialmente em áreas tão próximas a instituições de ensino. O traficante está sob custódia e será encaminhado ao Poder Judiciário para responder pelos seus crimes.

Assessoria/ PCAC

