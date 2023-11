As inscrições para os dois concursos públicos da prefeitura de Assis Brasil, no interior do Acre, começam nesta segunda-feira, 27. Os processos seletivos para preenchimento de cargos efetivos no município dispõem de 85 vagas.

O primeiro deles tem oportunidades para nutricionista, fiscal de tributos, microscopista, engenheiro agrônomo, técnico em agropecuária, fisioterapeuta, motorista, biomédico, fiscal de meio ambiente, agente administrativo, analista de controle interno e médico clínico geral.

Também há vagas para assistente social, fiscal de obras, enfermeiro, agente de combate às endemias, farmacêutico-bioquímico, professor de ensino fundamental I, cirurgião dentista, técnico em saúde bucal, médico veterinário, psicólogo e técnico em enfermagem.

Há oportunidades para níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$1.635 e R$9.000. Clique para ler o edital.

O segundo concurso é para provimento de cargo de Procurador Municipal, de nível superior, com salário de R$4.500. Clique para ler o edital.

Amos os exames serão realizados pela Fundação Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape).

As inscrições vão até 17 de dezembro, na página da Fundape. As taxas variam de R$ 60 a R$ 120, de acordo com o cargo selecionado. As provas acontecem no dia 21 de janeiro de 2024.

As provas serão objetivas, além de avaliação de títulos para nível superior. Para candidatos ao cargo de procurador, será feito ainda um exame dissertativo.

Leandro Chaves-agazeta

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram