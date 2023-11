Candidatos que quiserem interpor recurso contra a lista devem encaminhar, via e-mail, formulário e documentação nos dias 23 e 24 de novembro

O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou o resultado dos recursos contra o processo de heteroidentificação e análise documental e a lista geral de classificação do Processo Seletivo 2024/1 de cursos técnicos.

Os candidatos que discordarem da classificação obtida podem interpor recurso contra a lista. Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail do processo seletivo <[email protected]>, em formulário próprio (anexo III), seguindo as orientações do edital, até o dia 24 de novembro.

O resultado final do processo seletivo será publicado no dia 27 de novembro, após as 17 horas.

Confira abaixo o edital complementar e a lista geral do Processo Seletivo 2024/1:

– Cursos Técnicos Integrados:

https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/5228/

https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/5229// (lista geral de classificação)

– Cursos Técnicos Subsequentes:

https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/5230/

https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/5231/ (lista geral de classificação)

Acompanhe todas as publicações referentes ao Processo Seletivo 2024/1:

– Cursos Técnicos Integrados: https://editais.ifac.edu.br/quero-estudar-no-ifac/edital/770/arquivos/

– Cursos Técnicos Subsequentes: https://editais.ifac.edu.br/quero-estudar-no-ifac/edital/771/arquivos/

Por Assessoria

