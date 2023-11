O Governo Federal acaba de publicar a Portaria MCID nº 1.248/2023, uma medida que traz alívio financeiro para milhares de brasileiros que financiam seus imóveis pela Faixa I do Programa Minha Casa, Minha Vida. A novidade abre a possibilidade de liquidação das parcelas do financiamento habitacional, utilizando recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e do Programa Minha Casa, Minha Vida Rural, antigo PNHR.

Quem tem direito aos descontos?

Beneficiários da Faixa I do Programa Minha Casa, Minha Vida:

A medida se destina especificamente aos beneficiários que adquiriram seus imóveis por meio do Programa Faixa I do Minha Casa, Minha Vida. Essa faixa é voltada para famílias com renda de até R$ 1.800,00.

Utilização de Recursos do FAR, FDS e Programa Minha Casa, Minha Vida Rural:

Os descontos serão aplicados mediante a utilização de recursos provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e do Programa Minha Casa, Minha Vida Rural (antigo PNHR). Esses recursos possibilitarão a liquidação de parcelas, proporcionando alívio financeiro aos beneficiários.

Como solicitar descontos?

Os beneficiários que se enquadram nos critérios estabelecidos pela Portaria MCID nº 1.248/2023 podem solicitar os descontos acessado o site para saber mais, caixa.gov.br/consulta-mcmv

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram