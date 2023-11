Em um vídeo que está circulando nas redes mostra uma pessoa denunciando, a falta de água na escola Dom Próspero Bernardes no município de Manoel Urbano.

“Espero ser compreendido. Não gostaria de postar uma situação assim. Mais isso é uma situação que estamos vivendo desde o início do ano letivo. Faço isso em nome dos meus alunos e da minha filha que Também estuda nesta escola. O objetivo é unicamente de que os responsáveis tomem providências. Já tratei o assunto diretamente com pessoas ligada a gestão e não houve uma resposta. Vamos ver se no grupo funciona.”Disse o professor ao registrar as imagens.

Tentamos entrar em contato com a gestão da escola mais o número repassado a nossa redação estava fora da área de cobertura.

O espaço está aberto para que o gestor escolar ou sua assessoria, caso queira comentar o conteúdo da matéria.

Confira o vídeo:

