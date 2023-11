Manu Bahtidão já é uma das atrações mais aguardadas no Acre

A cantora Manu Bahtidão já é uma das atrações mais aguardadas no Acre. Com a organização de Bartô Music e Marca Eventos, Manu Bahtidão apresentará seu show ‘Cadeirão da Manu’ no dia 2 de fevereiro de 2024.

Nesta quarta-feira (23), a organização do evento anunciou que o show ocorrerá no Estacionamento da ExpoAcre, e as vendas de ingressos começarão no dia 29 de novembro, na próxima quarta-feira.

A organização também anunciou os pontos de venda e o serviço de entrega de ingressos. Para mais informações sobre o evento, entre em contato pelo número (68) 999500190.

Na noite desta terça (22), Manu Bahtidão foi anunciada como uma das atrações da Farofa da Gkay. A Farofa da Gkay é um evento comemorativo do aniversário da influenciadora e humorista Gessica Kayane, que ocorrerá pelo terceiro ano consecutivo em Fortaleza, nos dias 4 a 6 de dezembro, no Marina Park Hotel, o mesmo local das edições anteriores na capital cearense.

Além de Manu Bahtidão, passarão pelo palco da Farofa Léo Santana, Vintage Culture, Wesley Safadão, Felipe Amorim, Pedro Sampaio, É o Tchan, MC Ryan, MC Daniel e Xand Avião.

Por Douglas Richer, ContilNet

