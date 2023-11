Estudo sugere que ‘preguiça’ pode indicar alta inteligência, desafiando a noção de que atividade física é sinal de maior capacidade mental.

A frase “Eles são inteligentes, mas não se esforçam” é comum no ambiente acadêmico, muitas vezes vista de forma negativa para estudantes considerados subaproveitados. No entanto, um estudo de 2015 desafia essa noção, sugerindo que o que parece preguiça pode ser, na verdade, um sinal de maior inteligência.

UM ESTUDO QUE INVERTE AS EXPECTATIVAS

A pesquisa realizada pela Universidade do Golfo da Flórida lança uma nova luz sobre a relação entre inteligência e atividade física. Ao dividir os sujeitos em dois grupos – ‘pensadores’ e ‘não-pensadores’ – com base em um teste cognitivo, o estudo explorou como esses grupos diferiam em seus níveis de atividade física.

Monitorando seus movimentos com rastreadores de fitness, descobriu-se que os ‘pensadores’ eram notavelmente menos ativos durante os dias de semana, com pouca variação nos fins de semana. Esse resultado intrigante sugere que indivíduos com QI mais alto podem ser menos inclinados à atividade física, preferindo se engajar em tarefas mentalmente estimulantes.

CAUTELA E CONTROVÉRSIA

Apesar dos achados intrigantes do estudo, é bom notar que o tamanho da amostra era relativamente pequeno, com apenas 60 participantes. Acontece que essa limitação significa que generalizações amplas a partir desses resultados devem ser abordadas com cautela. No entanto, o estudo ressoou com muitos, provocando uma mistura de humor e validação. Os comentários variaram de auto-comparações humorísticas a Albert Einstein a pontos de vista mais críticos argumentando que a verdadeira inteligência inclui superar a preguiça para alcançar a disciplina.

Em conclusão, embora seja essencial manter um equilíbrio saudável entre atividades mentais e físicas, este estudo oferece uma perspectiva refrescante. Desafia-nos a reconsiderar nossas preconcepções sobre inteligência e atividade, sugerindo que, às vezes, o que parece preguiça pode ser apenas uma manifestação diferente de brilhantismo.

