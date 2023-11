A viatura de rádio patrulhamento do Setor V do 2° Batalhão prendeu na tarde desta quarta-feira, 22, no ramal São José, região do bairro Belo Jardim I, dois presos em regime de monitoramento que estavam com uma espingarda de cabo cortado calibre .20 prontos para executar roubos no local. Eles haviam enrolado papel alumínio na tornozeleira, para impedir que os policiais penais lhe monitorassem naquele momento.

A equipe policial militar recebeu informações do COPOM que dois indivíduosem atitude suspeita estavam rondando pelas proximidades do ramal Chico Sobrinho e agindo como se estivessem esperando por algo, com uma mochila e capacete na mão, e que não eram moradores do bairro.

Quando a viatura policial se aproximou dos indivíduos, os mesmo saíram correndo na tentativa de se evadir, mas sem sucesso. Durante a fuga, tentaram esconder a mochila (com a arma de fogo dentro), o capacete entre outros objetos, mas tudo foi localizado e apreendido pela atenta guarnição do 2º Batalhão, a qual deu voz de prisão e foi fez a condução dos autores à delegacia especializada (Defla) para medidas cabíveis.

Vários roubos de motocicletas estavam ocorrendo naquela área, e espera-se que os dois não sejam liberados na audiência de custódia, pois já provaram que não merecem benefícios da Justiça.

Por 2° Batalhão de Polícia Militar do Acre (2° BPM)

