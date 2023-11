Naele Ferreira, uma jovem de 18 anos e moradora dedicada ao município de Manoel Urbano, está planejando vivenciar uma experiência única ao participar do Miss Teen em Rio Branco. Com um sorriso radiante e olhos cheios de esperança, Naele se sente verdadeiramente honrada ao representar sua cidade natal no prestigiado concurso.

A jovem, cheia de sonhos e determinação, expressou sua felicidade ao ser escolhida como representante de Manoel Urbano. “É uma oportunidade incrível, e estou muito animada por ter a chance de representar meu município. Espero que todos em Manoel Urbano possam se unir e me apoiar nessa jornada”, disse Naele, emocionada.

Naele, que aspira seguir uma carreira no mundo da moda, fez um apelo caloroso aos moradores de Manoel Urbano. “Peço a todos que curtam minha foto no perfil do Miss Teen. Cada curtida conta e me ajuda a acumular pontos importantes para chegar à final do concurso. Conto com o apoio e carinho de todos vocês”, acrescentou ela.

Segue o link abaixo para ajudar Naele no concurso.

Por AcreOnline.net

