Na edição do Diário Oficial do Estado do Acre desta quinta-feira, 23, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen/AC), publicou o resultado definitivo da prova objetiva e resultado preliminar da prova discursiva com abertura de prazo para recurso do concurso público para o provimento de vagas de cargos do Iapen e da Polícia Penal do Estado, conforme o Edital nº 001/2023 – Sead/Iapen, de 19 de junho de 2023.

O resultado definitivo da prova objetiva segue na seguinte ordem: cargo, localidade, inscrição, nome do candidato, nota em ordem de classificação. Confira o resultado: https://drive.google.com/file/d/1F0dA-Q0DxgSl-DXvM5tnUqVO0FbVjQVQ/view?usp=sharing

Já o resultado preliminar da prova discursiva segue na seguinte ordem: cargo, localidade, inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota. Confira o resultado: https://drive.google.com/file/d/1AA4UkwIr9zFvgXl7mSMuqUWOzmBIDy7Z/view?usp=sharing

Caso necessário, o candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva no período das 8h do dia 24 de novembro até às 15h do dia 27 de novembro de 2023, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/6/, na aba Recursos. O resultado da análise dos recursos contra o resultado preliminar da prova discursiva será divulgado no seguinte link: Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (ibfc.org.br), na aba Resultados.

Diante de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (Ibfc), por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 15h, ou através do e-mail [email protected].

Por Ingrid Andrade- Agência de Notícias do Acre

