O governador do Acre, Gladson Cameli, juntamente com representantes da empresa Procec, realizou na tarde desta quarta-feira, 22, uma visita às obras de reforço estrutural e elevação da Ponte Metálica Juscelino Kubitschek sobre o Rio Acre, no Centro de Rio Branco.

Na ocasião, foi apresentado ao chefe de Estado o trabalho de suspensão da ponte, que será feito com macacos hidráulicos, para que ocorra a remoção dos rótulos de ferro oxidados. Posteriormente, serão feitos suportes de concreto armado e a ponte será realinhada sobre as novas bases.



O trabalho iniciado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), em parceria com a Procec, visa garantir a segurança e a mobilidade dos usuários. A intervenção tem como objetivo realizar a manutenção essencial para a conservação da estrutura, que tem mais de meio século de existência.



A obra, com um investimento de mais de R$ 2,6 milhões de recursos próprios do Estado, é vital para garantir a segurança dos usuários e prolongar a vida útil dessa estrutura histórica. A expectativa para a conclusão dos trabalhos é de quatro meses.



A presença das autoridades destacam a importância do projeto e a atenção que o governo do Acre dedica à infraestrutura e à mobilidade no estado. A Ponte Metálica, amplamente conhecida e apreciada pela comunidade, continuará sendo um ponto vital na rede de transporte do Acre, graças a essas melhorias.

Por Miguel França- Agencia de Notícias do Acre

Fotos: Diego Gurgel/Secom

