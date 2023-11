Em mais uma significativa entrega para a população interiorana, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), entregou nesta quinta-feira, 23, a ponte sobre o Igarapé São Pedro, na zona rural de Assis Brasil.

“Toda a equipe de governo está unida em prol da população acreana. Nosso objetivo é garantir o que consta na nossa constituição, e continuar cuidando das pessoas, que é um dos nossos compromissos principais”, afirmou o governador Gladson Cameli, durante o evento.



A área, que fica dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes, é um local estratégico de produção agrícola e extrativismo.

“Durante anos essa ponte foi um sonho da nossa população local, o que a princípio seria uma reforma na balsa, tornou-se uma obra de grande envergadura, que é a ponte sobre o Igarapé São Pedro”, declarou, emocionado, o prefeito do município Jerry Correia.

São quase 300 famílias que tiram o seu sustento da terra, nessa região, e que agora vão ter maior trafegabilidade para escoamento de produção.

A obra foi realizada com recursos próprios do Estado, na ordem de R$ 992 mil.

“Nós vínhamos sofrendo muito com a enchente do igarapé, muitas vezes não conseguíamos atravessar o igarapé. Essa construção vai ajudar toda a comunidade de Assis Brasil, tanto no tráfego, quanto no escoamento de produção”, disse o presidente da Associação de Produtores Rurais de Assis Brasil, Jurandir Araújo.

O presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, explicou que a obra é importante para garantir a integração da comunidade local à cidade.

“Essa obra era uma necessidade para essa população, pois as pessoas ficavam isoladas aqui em determinada época do ano, em virtude do nível do igarapé, e agora podem ir e vir a todo momento”, contou.

Além disso, de acordo com o secretário de Obras do Estado, Ítalo Lopes, outras intervenções estratégicas vão ser realizadas no município.

“Já entregamos uma unidade mista de Saúde aqui na cidade, estamos realizando intervenções em ramais e o recapeamento de vias. A deputada federal Socorro Neri já assumiu o compromisso em destinar emendas para obras importantes, dia a dia avançamos nesse sentido”, garantiu.

Por Vitor Hugo Calixto Agência de Noticias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

