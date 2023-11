O Senador Alan Rick (União-AC), coordenador da Bancada Federal do Acre e deputados federais da Bancada Acreana, conseguiram negociar com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) redução no percentual de mais de 22% de aumento previsto na conta de luz dos acreanos.

Na última terça-feira, 21, o Senador, juntamente com a vice-coordenadora da Bancada, Deputada Federal Socorro Neri e o Deputado Federal Zezinho Barbary, esteve na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Eles se reuniram com o Diretor-geral, Sandoval Feitosa, o Diretor Hélvio Neves Guerra, relator do processo de revisão tarifária do Acre, e o corpo técnico da ANEEL. “É um aumento exagerado e nós viemos pedir socorro para que a ANEEL nos ajude a encontrar soluções para reduzir esse impacto na conta de luz dos acreanos. Saímos com a garantia de que o índice será bastante reduzido”, adiantou o Senador.

Sandoval Feitosa, disse que o Estado do Acre tem na distribuição de energia um bom serviço prestado pela Distribuidora e que a elevação na tarifa se deve aos investimentos feitos pela Energisa. “Nós entendemos a preocupação da população do Acre com esse aumento. Nós estamos trabalhando para que a tarifa de energia elétrica seja justa, considerando as desigualdades nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil. Nós vamos continuar trabalhando para reduzir esse valor”, garantiu.

Neves Guerra, afirmou que, após a conversa com a Bancada, vai trabalhar junto a sua equipe para que o índice de aumento seja bem menor do que aquele que foi discutido preliminarmente na audiência pública realizada em outubro, em Rio Branco. “Vamos trabalhar para que esse valor não seja mais os 22,07%, mas que fique bem abaixo disso. E, ao longo das primeiras semanas de dezembro, já teremos esse valor final e vamos comunicar ao Senador e aos deputados para que tenham esse presente de Natal para os consumidores do Acre”, afirmou.

O Senador Alan Rick antecipou que vai apresentar um projeto de lei para revisar a forma de repartição da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que é um encargo pago pelas empresas de distribuição de energia. “Vamos trabalhar para que ela seja mais justa, pra reduzir o valor da tarifa de energia dos acreanos”, afirmou.

O Acre possui 285 mil unidades consumidoras, sendo que a maior parte delas é residencial. A conta de luz é uma das principais despesas dos lares dos Estado, e o aumento médio de 22,07%, que estava previsto, representaria um grande impacto para a população. Para o Alan Rick, a redução no percentual de aumento é resultado da atuação da Bancada Federal do Acre, que tem se empenhado para defender os interesses da população. “Continuaremos trabalhando para garantir que os consumidores tenham acesso à energia elétrica de qualidade a preços justos. A redução, ainda que não seja a ideal, é um alívio para o nosso povo, que já sofre com os altos preços da energia elétrica” finalizou.

