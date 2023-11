Uma briga familiar acabou em tragédia na tarde desta quarta-feira (22) na rua das Mangueiras, bairro Nacional, na zona norte de Porto Velho. Thiago Ferreira Conceição, 31 anos, foi assassinado pelo enteado, que vingou agressões constantes sofridas pelo irmão, de acordo com relatos da própria mãe do acusado, esposa da vítima.

De acordo com declarações da mulher, na terça-feira, Thiago agrediu um de seus filhos e ao tomar conhecimento, o irmão dele Carlos D.A., foi pedir para que as agressões não se repetissem. Houve discussões entre as partes e o acusado efetuou vários disparos contra a vítima e fugiu em um carro Honda City. Thiago morreu no local.

Ainda segundo a esposa da vítima, outro irmão acompanhava Carlos. A PM fez buscas, mas não conseguiu prender o acusado.

Por Rondoniaagora

