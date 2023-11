No final da tarde da última terça-feira, 21, um acidente doméstico ocorreu no km 07 da rodovia AC-10, estrada de Porto Acre. O incidente ocorreu a dois quilômetros no Ramal Costa e Silva, zona rural de Rio Branco (AC). A vítima, Ocimar do Nascimento Aguiar, de 69 anos, havia passado o dia preparando sua propriedade para receber a família em uma confraternização no final de semana.

Segundo relatos de familiares, por volta das 16 horas, o filho de Ocimar percebeu a ausência do pai e iniciou uma busca pela propriedade. Após percorrer parte da área, encontrou o idoso sem vida dentro de um pequeno abrigo próximo à residência.

O socorro foi acionado imediatamente, com a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A viatura 01 de suporte avançado foi enviada ao local, mas os paramédicos constataram que o senhor Aguiar já estava sem vida.

Por AcreOnline.net

