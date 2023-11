O sequestrador foi identificado como Raimundo Nonato, conhecido por Baixinho, que tinha um mandado de prisão em aberto do município de Envira, no Amazonas.

Um homem de 30 anos, foragido da Justiça do Amazonas, foi preso pela Polícia Civil em Tarauacá, no interior do Acre, acusado de sequestrar a ex-namorada, que havia terminado o relacionamento com ele um dia antes. O crime ocorreu na última quinta-feira, 16, na Colônia Alto Bonito, alto Rio Acurauã, e a vítima foi mantida em cárcere privado na floresta por quatro dias, sob ameaça de morte.

O sequestrador foi identificado como Raimundo Nonato, conhecido por Baixinho, que tinha um mandado de prisão em aberto do município de Envira, no Amazonas. Ele foi capturado pelo pai da vítima, que o entregou à polícia na terça-feira, 21, após ele retornar à casa da ex-namorada. O homem apresentava um corte no pulso esquerdo, que teria sido provocado por ele mesmo, com uma faca.

De acordo com a polícia, a vítima relatou que o ex-namorado invadiu a sua residência, armado com uma faca, e a levou à força para a região de mata, dizendo que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém e que iria matá-la e depois se matar. A mãe da vítima, Maria Vanderli do Nascimento, disse que o marido fez diversas buscas com os vizinhos pela mata, mas não os encontrou.

Os policiais civis só chegaram ao local na segunda-feira, 20, devido à dificuldade de acesso, e encontraram a vítima em casa. Ela contou que foi liberada pelo sequestrador naquele dia. O homem fugiu pela floresta e não foi localizado.

O sequestrador foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, onde foi autuado em flagrante por sequestro, cárcere privado e violência doméstica. Ele será encaminhado ao presídio local, onde ficará à disposição da Justiça.

