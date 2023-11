Startup holandesa cria ‘caixão vivo’ biodegradável, transformando a morte em fonte de vida e revolucionando sepultamentos.

Em uma era onde a sustentabilidade e a consciência ecológica são cada vez mais essenciais, surgiu uma inovação notável que desafia nossas visões tradicionais sobre a última jornada da vida. O ‘primeiro caixão vivo do mundo’, introduzido pela startup holandesa Loop Biotech, não é apenas um avanço nas práticas ecológicas, mas um conceito transformador que mescla o fim da vida com o fomento de novas.

O GÊNESE DE UM ADEUS ECO-FRIENDLY

A jornada deste caixão único começou em 2020, quando a Loop Biotech, liderada pelos fundadores Lonneke Westhoff e Bob Hendrikx, buscou dar à humanidade uma pegada ambiental positiva, mesmo na morte. Sua visão se materializou em um caixão biodegradável que se decompõe em apenas 45 dias, muito mais rápido do que as opções convencionais. Esta inovação está alinhada com as crescentes preocupações globais sobre o impacto ambiental dos métodos tradicionais de sepultamento, oferecendo uma alternativa mais sustentável.

O conceito por trás do caixão vivo está profundamente enraizado no ciclo natural de vida e decadência. Inspirado pela forma como os cogumelos rejuvenescem árvores mortas nas florestas, o caixão da Loop Biotech é feito de micélio, a estrutura radicular dos cogumelos. Este material, combinado com fibras de cânhamo recicladas, forma um caixão que facilita a transformação de restos humanos em nutrientes para a terra. Esse processo transforma um símbolo de finalidade em uma fonte de vida, permitindo que os entes queridos deixem um impacto positivo duradouro no meio ambiente.

A CIÊNCIA E O SENTIMENTO POR TRÁS DO CAIXÃO VIVO

O processo de criação desses caixões é tão intrigante quanto a ideia em si. O micélio é cultivado e combinado com fibras de cânhamo, um procedimento que leva apenas sete dias. O resultado é um caixão resistente, mas totalmente orgânico, que atua como um melhorador do solo, aumentando a biodiversidade e enriquecendo a terra.

Esse conceito de enterros ecológicos ressoou amplamente, provocando discussões em plataformas como Reddit e TikTok. Os usuários estão cativados pela ideia de cemitérios se transformarem em florestas exuberantes, onde as memórias dos entes queridos são preservadas não em pedra, mas em ecossistemas prósperos. Tais práticas de sepultamento inovadoras não apenas oferecem uma opção mais sustentável, mas também fornecem uma perspectiva reconfortante sobre a morte — como uma continuação da vida em uma forma diferente.

O caixão vivo da Loop Biotech apresenta uma oportunidade para uma mudança de paradigma em nossa abordagem à morte e ao sepultamento. Ele nos desafia a ver o fim da vida não como um momento de perda, mas como parte integrante de um ciclo ecológico contínuo. Ao abraçar esse conceito, nos abrimos para uma conexão mais profunda com a natureza e um futuro mais sustentável, mesmo em nosso ato final.

Por Lucas R.

