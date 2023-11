A cantora chocou a internet ao revelar o real motivo por trás do fim do seu casamento com Lucas Souza

Após expor a questão da sexualidade do seu ex-marido, Lucas Souza, e do fim do seu casamento, Jojo Todynho usou suas redes sociais para agradecer o apoio de fãs e comunicar que vai se afastar das redes sociais devido a sua saúde mental.

De acordo com a famosa, a opinião do público muitas das vezes acaba engatilhando alguns de seus traumas, motivo que inclusive levou ela a conversar com sua terapeuta para lhe acalmar. “Eu quero agradecer as mensagens de carinho de vocês. Quero pedir desculpas também pelo palavreado”, iniciou a cantora.

A cantora agradeceu também a família e os amigos, reforçando que tudo que falou é verdade: “Porque tem algo que eu não sou é mentirosa, eu não preciso mentir e nem inventar nada”, justificou-se também.

“Tanta coisa que sempre falam de mim, e eu sempre me calo e fico como errada. Mas tem hora que da no saco, eu sou ser humano e tenho sentimentos como todo mundo. Imagina vocês ficaram julgando uma pessoa com quem não convivem e não sabem [quem é]”, seguiu dizendo ela.

Jojo também falou que podem colocar ela como grossa da situação, mas que não tentem a desmoralizar: “Vou dar uma ausentada das redes sociais, porque tem horas que é demais. Não há ser vivo que aguente. O diabo é sujo demais, ainda mais quando ele sabe que você está no propósito”, afirmou em seguida.

A cantora chocou a internet nesta terça-feira (21), após revelar o real motivo por trás do fim do seu casamento com Lucas, participante de ‘A Fazenda 15’. Em uma sequência de vídeos publicados em seu Instagram, a cantora contou que flagrou o militar conversando com outros homens durante o seu relacionamento.

Por D24am

